Ночью на Тихорецком проспекте 10 пожарных тушили "трешку"

Сегодня ночью, 21 февраля, в Выборгском районе произошел пожар. В квартире на Тихорецком проспекте, 20, горела "трешка". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 01:09. В трехкомнатной квартире пламя охватило пять "квадратов".
На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Они потушили пламя за 29 минут.
В результате случившегося никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
Ранее мы писали, что в промзоне Всеволожского района загорелось производственно – складское здание.
Фото: Piter.tv
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