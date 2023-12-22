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Ночью на Тихорецком проспекте 10 пожарных тушили "трешку"
Сегодня, 9:14
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Ночью на Тихорецком проспекте 10 пожарных тушили "трешку"

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Пламя охватило пять "квадратов". 

Сегодня ночью, 21 февраля, в Выборгском районе произошел пожар. В квартире на Тихорецком проспекте, 20, горела "трешка". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 01:09. В трехкомнатной квартире пламя охватило пять "квадратов". 

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Они потушили пламя за 29 минут. 

В результате случившегося никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается. 

Ранее мы писали, что в промзоне Всеволожского района загорелось производственно – складское здание.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожар в квартире, спасатели, тихорецкий проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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