В промзоне Всеволожского района загорелось производственно – складское здание

Известно, что внутри находился склад с комплектующими для изготовления пластиковых окон.

Вечером во вторник, 20 февраля, на территории промзоны посёлка Ковалево во Всеволожском районе Ленобласти загорелось производственно – складское здание. Об этом стало известно Piter.TV.

Пожар разгорелся по неустановленной причине на площади 1000 кв.м в отдельно стоящем одноэтажном кирпичном здании размером 27 на 37 метров. Известно, что внутри находился склад с комплектующими для изготовления пластиковых окон.

В 19:05 пожару был присвоен ранг № 1БИС. В 20:20 возгорание локализовано, а в 21:15 ликвидировано открытое горение.

В результате пожара обрушений и пострадавших нет, эвакуация не проводилась. В тушении огня было задействовано 11 единиц пожарной техники, а также пожарные расчёты в количестве 30-ти человек.

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Фото: Piter.TV