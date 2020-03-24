Учения сил ТОФ будут проводиться в акваториях Японского и Охотского морей.

Тихоокеанский флот начал учения с участием более 60 кораблей и судов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Учения сил ТОФ будут проводиться в акваториях Японского и Охотского морей. Корабельные тактические группы совместно с морской авиацией осуществят поиск и слежение за подводными лодками условного противника.

Также сообщается, что в учении группировки сил флота задействованы порядка 35 летательных аппаратов морской авиации, береговые войска и более 11 тысяч военнослужащих.

Ранее Минобороны сообщило о срыве крупномасштабной атаки ВСУ.

Видео: Минобороны России