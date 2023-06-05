Минобороны сообщило о срыве крупномасштабной атаки ВСУ

Всего было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона ВСУ.

Минобороны сообщило о срыве крупномасштабной атаки украинских войск утром 4 июня. Об этом заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Войска противника начали наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении. Всего было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона ВСУ. Целью украинских войск был прорыв российской обороны на наиболее уязвимом, по их мнению, участке.

По словам Конашенкова, в результате умелых и грамотных действий группировки войск "Восток" потери ВСУ составили более 250 человек, 16 танков, три боевые машины пехоты и 21 боевая бронированная машина.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская ПВО перехватила две ракеты Storm Shadow.

Видео: Минобороны России