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Минобороны: российская ПВО перехватила две ракеты Storm Shadow

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Вместе с ракетами были перехвачены 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".

Российские средства ПВО за сутки перехватили две ракеты Storm Shadow. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Вместе с ракетами были перехвачены 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", а также две тактические ракеты "Точка-У". Кроме того, российские ПВО сбили 21 украинский беспилотник в районах населенных пунктов Врубовка, Лозовский, Кременная (ЛНР), Орлинское, Малый Кременчик, Володино (ДНР), Жовтневое, Новая Каховка, Любимовка, Андреевка (Херсонская область), Работино (Запорожская область), а также над акваторией Черного моря.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли удар высокоточным оружием по украинским военным аэродромам.

Видео: Минобороны России

Теги: storm shadow, игорь конашенков, минобороны россии, пво, ракеты
Категории: Лента новостей, Новости России,

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