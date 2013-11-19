Минобороны: российская ПВО перехватила две ракеты Storm Shadow

Вместе с ракетами были перехвачены 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".

Российские средства ПВО за сутки перехватили две ракеты Storm Shadow. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Вместе с ракетами были перехвачены 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", а также две тактические ракеты "Точка-У". Кроме того, российские ПВО сбили 21 украинский беспилотник в районах населенных пунктов Врубовка, Лозовский, Кременная (ЛНР), Орлинское, Малый Кременчик, Володино (ДНР), Жовтневое, Новая Каховка, Любимовка, Андреевка (Херсонская область), Работино (Запорожская область), а также над акваторией Черного моря.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли удар высокоточным оружием по украинским военным аэродромам.

Видео: Минобороны России