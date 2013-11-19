Минобороны: российские военные нанесли удар высокоточным оружием по украинским военным аэродромам

Удар по аэродромам нанесли высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования.

Вооруженные силы России нанесли удар высокоточным оружием по украинским военным аэродромам. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Удар по аэродромам нанесли высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования в ночь на 4 июня. В результате выполненных действий были поражены командные пункты, радиолокационные посты, авиационная техника, а также хранилища с вооружением и боеприпасами.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска поразили склад боеприпасов ВСУ.

Фото: Минобороны России