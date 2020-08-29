Минобороны: российские войска поразили склад боеприпасов ВСУ

Склад был обнаружен в районе населенного пункта Дружковка.

Вооруженные силы России поразили склад боеприпасов украинских войск. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Вадим Астафьев.

Склад был обнаружен в районе населенного пункта Дружковка (ДНР). Кроме того, российские войска нанесли удар по командно-наблюдательному пункту и пункту временной дислокации батальона отдельной механизированной бригады ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные предотвратили четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России