Минобороны: российские военные предотвратили четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

В результате стрелкового боя при поддержке армейской авиации противник понес значительные потери.

Вооруженные силы России предотвратили четыре атаки украинских на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук.

Попытки атаковать позиции российских войск предприняли военнослужащие механизированной бригады ВСУ. В результате стрелкового боя при поддержке армейской авиации противник понес значительные потери. Также сообщается, что истребители Су-35 поразили шесть опорных пунктов украинских войск.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные пресекли действия украинской ДРГ в ЛНР.

Видео: Минобороны России