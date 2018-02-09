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Минобороны: российские военные предотвратили четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

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В результате стрелкового боя при поддержке армейской авиации противник понес значительные потери.

Вооруженные силы России предотвратили четыре атаки украинских на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук.

Попытки атаковать позиции российских войск предприняли военнослужащие механизированной бригады ВСУ. В результате стрелкового боя при поддержке армейской авиации противник понес значительные потери. Также сообщается, что истребители Су-35 поразили шесть опорных пунктов украинских войск.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные пресекли действия украинской ДРГ в ЛНР.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, краснолиманское направление, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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