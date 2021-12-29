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Тигрица Виола из Ленинградского зоопарка предсказала победителя Олимпиады в Пекине
Сегодня, 15:58
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Тигрица Виола из Ленинградского зоопарка предсказала победителя Олимпиады в Пекине

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На снегу для Виолы приготовили три коробки с отборным и вкусным мясом.

Заданная еще десятки лет назад мода на животных-оракулов добралась до Ленинградского зоопарка. Он вместе с "МК в Питере" организовал для тигрицы Виолы "мясо-магический сеанс", где она попыталась предсказать итоги Олимпийских игр.

На снегу для Виолы приготовили три коробки с отборным и вкусным мясом. Своим шестым чувством животное должно было определить победителя, выбрав последовательность из мясных лакомств. Сначала Виола подошла к "России" и даже потрогала коробку, но сделала выбор в пользу американских спортсменов. Второй стала "китайская" коробка и только третьей – "российская".

Получается, согласно предсказанию тигрицы Виолы, в общем медальном зачете наша сборная должна занять третье место.

Ранее стало известно, что в Ленинградском зоопарке родился ленивец.

 Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк (архив)

Теги: ленинградский зоопарк, тигрица виола
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб,

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