Кир Стармер обсудит с Дональдом Трампом вопрос отправки вооружений для Украины.

Национальное правительство Великобритании не горит желанием вводить вторичные санкции против Индии за покупку российской нефти ради оказания давления на Москву. Соответствующее заявление сделали местные журналисты из издания The Times. Газета Соединенного королевства написала своей аудитории о том, что в текущий момент власти из Лондона сомневаются в необходимости введения запретов и ограничений против Нью-Дели. При этом 24 июля премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава правительства Индии Нарендра Моди заключили соглашение о свободной торговле между странами. Авторы издания уточнили, что возможные новые рестрикции в отношении Москвы и ее основных торговых партнеров будут обсуждаться Киром Стармером с американским политическим лидером Дональдом Трампом на переговорах в Соединенном Королевстве, запланированным на 18 сентября.

Ранее новостное агентство The Bloomberg сообщило аудитории со ссылкой на собственный источник о том, что Европейский союз отложил введение очередного пакета санкций против России для согласования своих шагов с приоритетами стран "Большой семерки". В Вашингтоне призвали региональное сообщество ввести более строгие рестрикции в отношении Кремля а также Китая и Индии. По информации от авторов из The Times, Стармер и Трамп на предстоящих переговорах уделят внимание разработке совместного пакета ограничительных мер. Дополнительно лидеры Великобритании и США обсудят поставки военной помощи Вооруженным силам Украины в связи с продвижением Вооруженных сил России по зоне проведения специальной операции.

На Западе запаниковали из-за произошедшего на военных учениях в Белоруссии.

Фото: pxhere.com