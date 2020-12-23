The Hatters растрогали поклонников лирическим клипом о космосе

За 2 часа с момента публикации ролик собрал почти 15 тысяч просмотров на YouTube.

Петербургская музыкальная группа The Hatters выпустила лирический клип на песню "Только позови". За 2 часа с момента публикации ролик собрал почти 15 тысяч просмотров на YouTube.

Клип начинается с запуска ракеты в космос, а заканчивается долгожданной встречей влюбленных в безграничном пространстве Вселенной. Поклонники группы высоко оценили новый клип любимых музыкантов, некоторых он "ударил в самое сердце".

"Я расплакалась. Песня, клип которой делает ее более драматичной, как и "Наружу изнутри", - отметила одна из поклонниц.

"Хэттерсы, ребят это очень атмосферно и душевно, спасибо вам. Вы и правда открыли что-то новое в музыке. А еще нужно отдать должное аниматору, который еще является и режиссером – это прекрасно и невероятно классно. Любовь", - написал другой.

"Очередной шедевр! Очень красивая песня и невероятная анимация. В общем высший уровень. Как и обычно", - заявил третий.

Ранее мы писали, что группа "Кино" опубликовала клип с рисунками Виктора Цоя.

Видео: YouTube / THE HATTERS