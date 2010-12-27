The Guardian: потребление алкоголя в России снизилось на 43%

Британские журналисты написали об увеличении продолжительности жизни в России.

The Guardian сообщило, что потребление алкоголя в России снизилось на 43 процента. Такие данные предоставили во Всемирной организации здравоохранения. Исследователи изучили сведения с 2003 по 2016 год.

Британцы объяснили это несоответствие с репутацией "самой пьющей нации" мерами, предпринятыми Владимиром Путиным. В статье говорится о том, что в 1990-ых годах пьянство в России считалось основной причиной смертности. С того же времени страна получила неприглядное звание. Из-за снижения употребления алкоголя увеличилась продолжительность жизни. В прошлом году она достигла исторического пика в 78 лет для женщин и 68 лет для мужчин.

Сейчас взрослые россияне в среднем пьют меньше алкоголя, чем во Франции и Германии. В Минздраве России заявили, что потребление алкоголя в России снизилось до 9,7 литра на человека в год.

Ранее Piter.tv писал о том, что эксперты назвали безопасную долю алкоголя в день.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

