The Athletic признало Кевина Де Брюйне лучшим игроком нынешнего сезона АПЛ

Полузащитник "Манчестер Сити" играет в клубе с 2015 года.

Британское издание The Athletic подвело предварительные итоги текущего сезона чемпионата Англии по футболу (АПЛ - прим.), прерванного из-за эпидемии коронавируса.

Лучшим игроком был назван полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйны. Он провел 26 матчей и забил восемь голов. На момент паузы Де Брюйне лидирует в списке лучших ассистентов нынешнего сезона АПЛ - 16 голевых передач.

Также The Athletic составило символическую сборную сезона.

Вратарь: Алиссон ("Ливерпуль")

Защитники: Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон (все - "Ливерпуль), Чаглар Сеюнджю ("Лестер Сити")

Полузащитники: Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Джек Грилиш ("Астон Вилла"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль")

Нападающие: Садио Мане, Мохаммед Салах (оба - "Ливерпуль"), Джейми Варди ("Лестер Сити").

Напомним, Кевин Де Брюйне играет в "Манчестер Сити" с 2015 года. В составе "горожан" (прозвище команды - прим.) он стал двукратным чемпионом АПЛ, завоевал Кубок Англии и четыре Кубка Лиги.

Ранее стало известно, что следующий сезон АПЛ может пройти без зрителей.

Фото: VK / @championsleague