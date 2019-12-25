The Athletic признало Кевина Де Брюйне лучшим игроком нынешнего сезона АПЛ

Британское издание The Athletic подвело предварительные итоги текущего сезона чемпионата Англии по футболу (АПЛ - прим.), прерванного из-за эпидемии коронавируса.
Лучшим игроком был назван полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйны. Он провел 26 матчей и забил восемь голов. На момент паузы Де Брюйне лидирует в списке лучших ассистентов нынешнего сезона АПЛ - 16 голевых передач.
Также The Athletic составило символическую сборную сезона.
Вратарь: Алиссон ("Ливерпуль")
Защитники: Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон (все - "Ливерпуль), Чаглар Сеюнджю ("Лестер Сити")
Полузащитники: Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Джек Грилиш ("Астон Вилла"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль")
Нападающие: Садио Мане, Мохаммед Салах (оба - "Ливерпуль"), Джейми Варди ("Лестер Сити").
Напомним, Кевин Де Брюйне играет в "Манчестер Сити" с 2015 года. В составе "горожан" (прозвище команды - прим.) он стал двукратным чемпионом АПЛ, завоевал Кубок Англии и четыре Кубка Лиги.
Ранее стало известно, что следующий сезон АПЛ может пройти без зрителей.
Фото: VK / @championsleague
Обсуждение ( 0 )