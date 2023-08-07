Фанаты «Зенита» выбрали Глушенкова лучшим игроком сентября

Ему отдали почти все голоса.

Атакующий полузащитник петербургского "Зенита" Максим Глушенков стал лучшим игроком команды по итогам сентября. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале клуба.

За 26-летнего футболиста проголосовали 79% участников опроса. Второе место занял вратарь Денис Адамов — 8%, третьим стал Густаво Мантуан — 6%. Также в голосовании фигурировали Александр Соболев (4%), Луис Энрике (2%) и Лусиано (1%). Всего участие в опросе приняли около 9500 болельщиков.

В сентябре Глушенков сыграл 3 матча, отличился 5 забитыми мячами и 2 результативными передачами. Особенно ярко он проявил себя в матче 10-го тура против "Оренбурга", где оформил покер.

