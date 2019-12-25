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Следующий сезон АПЛ может пройти без зрителей
Сегодня, 15:06
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d_s_sarkisov

Следующий сезон АПЛ может пройти без зрителей

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Об этом сообщил один из менеджеров английского футбола.

Как сообщает издание The Times, чемпионат Англии по футболу (АПЛ - прим.) сезона 2020/21 будет сыгран при пустых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом сообщил один из менеджеров английского футбола, чье имя не называется. По его словам, уже планируется такой сценарий, при котором болельщиков не будут допускать на матчи в следующем сезоне. Большинство клубов смогут пережить потерю билетной выручки за счет доходов от продажи прав телекомпаниям.

Напомним. 3 апреля руководство АПЛ выступило с заявлением, что пауза в чемпионате продлится на неопределенный срок. 7 мая Правительство Великобритании проведет совещание, на котором будет решена дальнейшая судьба прерванных из-за эпидемии коронавируса спортивных турниров.

Ранее стало известно, что клубы АПЛ хотят доиграть текущий сезон до 30 июня.

Фото: premierleague.com

Теги: анализ на коронавирус, английская премьер лига
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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