Клубы АПЛ хотят доиграть сезон до 30 июня

В этот день истекают контракты у большинства игроков.

Как сообщает телекомпания Sky Sports, в эту пятницу, 17 апреля, руководство чемпионата Англии по футболу (АПЛ - прим.) проведет конференцию с клубами, на которой обсудят возможные варианты продолжить сезон, приостановленный из-за пандемии коронавируса.

Большинство клубов склоняется к мнению, что турнир нужно успеть доиграть до 30 июня, поскольку в этот день истекают сроки контрактов и аренд у многих футболистов. В противном случае, если доигровка сезона затянется до августа, футболисты могут покинуть свои команды до окончания чемпионата.

Напомним. 3 апреля руководство АПЛ выступило с заявлением, что пауза в чемпионате продлится на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. На данный момент в турнирной таблице первое место занимает "Ливерпуль", набравший 82 очка после 29 игр.

Ранее стало известно, что сезон АПЛ могут доиграть за пять недель и без зрителей.

Фото: premierleague.com