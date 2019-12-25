Сезон АПЛ могут доиграть за пять недель и без зрителей

Каждая команда будет играть два раза в неделю на протяжении 35 дней.

Как сообщает издание The Telegraph, в эту пятницу, 17 апреля, клубы английской премьер-лиги (АПЛ - прим.) проведут конференцию, чтобы обсудить новые варианты возобновления сезона, прерванного из-за эпидемии коронавируса.

Один из вариантов - провести сезон в течение пяти недель. Каждая команда будет играть два раза в неделю на протяжении 35 дней. 16 клубам осталось сыграть девять матчей, еще четыре команды должны провести 10 игр, поскольку некоторые встречи были перенесены из-за финала кубка Лиги.

Сейчас руководство АПЛ обсуждает вопрос технической возможности показать все матчи при столь плотном графике, в который также будет необходимо вставить матчи кубка Англии. Ожидается, что сезон можно будет возобновить в июне, но при этом матчи пройдут без зрителей сроком до ноября в целях безопасности.

Напомним. 3 апреля руководство АПЛ выступило с заявлением, что пауза в чемпионате продлится на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. На данный момент в турнирной таблице первое место занимает "Ливерпуль", набравший 82 очка после 29 игр.

Ранее появилась информация, что сезон АПЛ будет досрочно завершен.

Фото: premierleague.com