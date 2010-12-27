От "Приморской" до "Беговой" запустили первый поезд

Прокатку будут осуществлять ежедневно.

В понедельник, 23 апреля, на перегоне между станциями метро зеленой ветки от "Приморской" до "Беговой" прошел первый поезд. Об этом сообщил "Метрострой".

Известно, что состав запустили в 14:00 в штатном режиме. Перед главным запуском в ночь на понедельник запустили менее габаритный поезд и только тогда на контактный рельс подали напряжение. В организации подчеркнули что обкатка будет производиться ежедневно.

Ранее Piter.tv сообщал, что контрольный запуск первого состава до "Беговой" был запланирован на 29 апреля. Напомним, новые станции подземки откроют к Чемпионату Мира по футболу 2018.