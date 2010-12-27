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Первый поезд на "Беговую" приедет 29 апреля
Сегодня, 11:32
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nadiputintseva
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Первый поезд на "Беговую" приедет 29 апреля

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По информации Смольного, ночью 17 апреля от "Приморской" до "Беговой" проехал мотопоезд.

В минувший понедельник в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга заявили, что рабочее движение  от станции "Приморская" до станции "Беговая" отроют 29 апреля.

Известно, что в ночь на 17 апреля по данному отрезку подземке смог пройти мотопоезд, проверяющий готовность путей перед запуском первого состава. 23 апреля будет подано напряжение на контактный рельс. В администрации города добавили, что сейчас на "Беговой" очень напряженный график.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что испытание "Новокрестовской" перенесли на неделю по решению комиссии.

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Теги: метрополитен , новости спб , станция беговая
Категории: Новости СПб

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