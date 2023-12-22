17-летнего подростка задержали за драку на "Беговой"

Задержан один из участников драки на станции метро "Беговая", им оказался несовершеннолетний юноша, сообщили в пресс-службе МВД.
Вечером 10 апреля в полицию поступило сообщение о драке подростков в подземном переходе станции метро "Беговая". Полицейскими был задержан один из участников драки, 17-летний петербуржец. Он был доставлен в отдел полиции для разбирательства, после чего передан отцу.
Установлено, что у молодого человека в подземном переходе станции метро "Беговая" произошел словесный конфликт с 18-летним жителем Калининского района, в ходе которого в ход пошли кулаки.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Разыскивается второй участник потасовки.
Ранее в Петербурге приезжий избил палкой двух бомжей до потери сознания.
Фото: Piter.tv
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