17-летнего подростка задержали за драку на "Беговой"

Установлено, что у молодого человека в подземном переходе станции метро "Беговая" произошел словесный конфликт с 18-летним жителем Калининского района

Задержан один из участников драки на станции метро "Беговая", им оказался несовершеннолетний юноша, сообщили в пресс-службе МВД.

Вечером 10 апреля в полицию поступило сообщение о драке подростков в подземном переходе станции метро "Беговая". Полицейскими был задержан один из участников драки, 17-летний петербуржец. Он был доставлен в отдел полиции для разбирательства, после чего передан отцу.

Установлено, что у молодого человека в подземном переходе станции метро "Беговая" произошел словесный конфликт с 18-летним жителем Калининского района, в ходе которого в ход пошли кулаки.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Разыскивается второй участник потасовки.

Ранее в Петербурге приезжий избил палкой двух бомжей до потери сознания.

Фото: Piter.tv