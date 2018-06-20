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В подземном переходе возле "Беговой" саксофонист исполняет "Титаник"

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Напомним, "Беговую" уже неоднократно затапливало.

Днем 28 марта жители Петербурга заметили в подземном переходе возле станции метро "Беговая" музыканта, который играл на саксофоне мелодию из фильма Джеймса Кэмерона "Титаник". В сети появилось видео с места событий.

Пользователи интернета сразу же отметили, что мелодия из фильма о корабле, который затонул в первое же свое плавание, очень символична для "Беговой". Напомним, станцию, которую открыли в мае прошлого года, уже неоднократно затапливало водой. Недавно жители города попросили закрыть ее на ремонт, однако власти Петербурга отказались это сделать.

Видео: Мегаполис

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Теги: станция беговая, титаник, уличные музыканты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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