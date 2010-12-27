Испытание "Новокрестовской" перенесли на неделю по решению комиссии

В подземки нашли недочеты ,на исправления которых строителям дали неделю.

Испытания новой станции метро "Нокорестовская" перенесли на неделю. Как сообщает "Петербургский дневник", такое решение было принято комиссией, которая вынесла несколько замечаний.

Пробный запуск поезда до "Новокрестовской" должен было состояться 16 апреля. Однако в ночь на понедельник подземку посетила специальная комиссия, которая нашла недочеты и дала строителям неделю на устранение замечаний.

Стоит отметить, что на станции Невского-Василеостровской линии почти завершены все отделочные работы. Также уже подано напряжение по постоянной схеме электроснабжения. Первых пассажиров она должна принять 29 апреля, в день футбольного матча "Зенит" ЦСКА.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в мае состоится открытие временного пешеходного моста для болельщиков.

Фото: Вконтакте / metro_novorostovskaya