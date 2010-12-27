В мае состоится открытие временного пешеходного моста для болельщиков

Для болельщиков 13 мая откроют пешеходный мост между "Новокрестовской" и стадионом "Санкт-Петербург".

В Петербурге на Крестовском острове достраивают временный пешеходный мост между стадионом "Санкт-Петербург" и станцией метро "Новокрестовская". Дополнительная конструкция сможет обеспечить безопасность во время проведения матчей на стадионе.

Предполагается, что строительство моста завершится 29 апреля, а его открытие запланировано на 13 мая - мост протестируют, открыв для болельщиков. Напомним, в этот день на стадионе сыграют команды "Зенит" и хабаровский СКА.

Отметим, что на строительство моста потребовалось 106 миллионов рублей.