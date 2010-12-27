Тестовый электропоезд "Ласточка" из Петербурга в Финляндию поедет 28 сентября

Запуск скоростного электропоезда "Ласточка" призван снизить нагрузку на пограничные пункты пропуска в Ленобласти.

В среду, 25 сентября, стало известно о том, что тестовый электропоезд "Ласточка" из Петербурга в Финляндию в конце этой недели. Об этом сообщает пресс-служба ФГКУ Росгранстрой.

Известно, что во время прохождения поезда государственные контрольные органы, спецалисты от РЖД и пограничники изучат все проблемы, которые могут возникнуть во время следования "Ласточки". В данный момент, пропускной пункт в Иматре работает исключительно в режиме грузового пропуска. Однако, не исключено, что после 28 сентября его начнут готовить для пассажиров.

Напомним, что запуск "Ласточки" призван снизить нагрузку на пограничные пункты пропуска в Ленобласти.

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