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За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 12 тыс. человек
Сегодня, 10:06
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За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 12 тыс. человек

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Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, позвонить на специальную горячую линию.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 12608 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города. 

Операторы обработали 3481 вызов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

С 5 октября добровольцы выполнили 5915 заявок.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге продолжает снижаться число заболевших COVID-19.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, петербург, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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