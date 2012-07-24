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В Петербурге продолжает снижаться число заболевших COVID-19
Сегодня, 20:30
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kraratau27

В Петербурге продолжает снижаться число заболевших COVID-19

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На 7 марта COVID-19 заболело 357 человек.

В Петербурге продолжает снижаться число заболевших COVID-19. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщили в координационном совете по противодействию распространению COVID-19 в Петербурге.

По данным совета, количество госпитализаций с коронавирусом сократилось на 17%. На 7 марта COVID-19 заболело 357 человек.  

Тренд на стихание второй волны продолжается. Вместе с тем, суммарная госпитализация взрослых при сравнении недельных и двухнедельных интервалов демонстрируют нахождение процесса на высоком плато

заявили в совете.

Специалисты также напомнили петербуржцам о необходимости вакцинации от коронавируса. Поскольку, отмечают в ведомстве, эпидемиологическая ситуация в городе крайне нестабильная.  

Ранее мы писали, что ВОЗ пока не рекомендует вводить "иммунные паспорта" для путешественников.  

Фото: Piter.TV

 

Теги: covid-19, вакцинация
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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