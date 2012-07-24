На 7 марта COVID-19 заболело 357 человек.

В Петербурге продолжает снижаться число заболевших COVID-19. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщили в координационном совете по противодействию распространению COVID-19 в Петербурге.

По данным совета, количество госпитализаций с коронавирусом сократилось на 17%. На 7 марта COVID-19 заболело 357 человек.

Тренд на стихание второй волны продолжается. Вместе с тем, суммарная госпитализация взрослых при сравнении недельных и двухнедельных интервалов демонстрируют нахождение процесса на высоком плато заявили в совете.

Специалисты также напомнили петербуржцам о необходимости вакцинации от коронавируса. Поскольку, отмечают в ведомстве, эпидемиологическая ситуация в городе крайне нестабильная.

Ранее мы писали, что ВОЗ пока не рекомендует вводить "иммунные паспорта" для путешественников.

Фото: Piter.TV