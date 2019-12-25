Тестирование будущих чиновников Ленобласти обойдется бюджету в 100 000 рублей

Управление делами правительства Ленинградской области планирует потратить 100 000 рублей из областного бюджета на тестирование будущих чиновников. Ведомство уже запросило котировки на оказание услуг по проверке претендентов на включение в соответствующий кадровый резерв.
Тестировать планируется не только профессиональные навыки и качества кандидатов, но и их личные свойства. Дедлайн для подрядчика выставлен на 17 декабря - до той поры, очевидно, всех желающих занять чиновничье место в Ленинградской области будут оценивать по старинке.
Ранее в Ленобласти депутат и адвокат требовали взятку в размере 15 миллионов рублей.
Фото: Pexels
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