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Названа точная дата начала тестирования станции метро "Новокрестовская"
Сегодня, 15:25
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lesjasap
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Названа точная дата начала тестирования станции метро "Новокрестовская"

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Первые пассажиры попадут на "Новокрестовскую" в середине мая.

В Смольной огласили сроки периода тестирования станции метро "Новокрестовская". Официальный день начала проверки - 13 мая. Вместе с новым объектом петербургской подземки в тестовом режиме также будут открыты набережная Макарова, мост Бетанкура и определенный участок дороги для пропуска групп людей. Дата выбрана не случайно: в этот день пройдет футбольная игра между "Зенитом" и "СКА-Хабаровск".Об этом сообщили представители пресс-службы КРТИ.

Сотрудники ведомства также отметили, что официальное открытие "Новокрестовской" запланировано на конец мая. Точная дата будет сообщена СМИ дополнительно. В настоящее время в метро продолжаются вестись монтажные работы и пусконаладка.

Напомним, что в Уставном суде Петербурга приняли новых представителей: 18 марта прошли судейские выборы.

Фото: Telegram/Игорь Албин
 

Теги: новокрестовская , тестирование
Категории: Новости СПб

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