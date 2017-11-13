В Уставном суде Петербурга приняли новых представителей: 18 марта прошли судейские выборы

В состав Уставного суда вошло три человека.

В ЗакСе Петербурга выбрали судей Уставного суда. Заседание прошло днем 18 апреля. По итогам голосования, экс-председатель Уставного суда Наталья Гуцан осталась среди числа "избранных". Она находится в составе судей с 2000 года. За это время гуцан дважды удостаивалась руководящей должности. Последний срок ее полномочий истек в 2018 году.

Еще одним представителей ведомства стали бывший депутат Игорь Тимофеев и советник Конституционного суда Егор Бушев. Именно эту троицу выбрали из числа шести кандидатов на места.

Стоит отметить, что в 2017 году инстанция рассмотрела всего два дела, поэтому Уставный суд не может считаться влиятельным органом власти в Северной столице. Однако, в 2018 году ведомство отметит 20-летний юбилей с момента создания.