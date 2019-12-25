Тест на коронавирус у певца Игоря Николаева оказался отрицательным. Об этом народный артист России сообщил в своем аккаунте в Instagram.
Долгожданный результат: COVID-19 "Отрицательно"
прокомментировала звезда шоу-бизнеса
Певец прикрепил в посте медицинский документ в доказательство к своим словам. Ранее СМИ сообщили, что Николаев госпитализирован в больницу в Коммунарке с подозрением на инфекцию. Еще 27 марта супруга певца Юлия Проскурякова заявила, что семья ждет результатов анализов. До этого момента она отказалась комментировать диагноз артиста.
СМИ: у Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию.
Фото и видео: Instagram/Игорь Николаев
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