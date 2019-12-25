Об этом артист сообщил в своем Instagram.

Тест на коронавирус у певца Игоря Николаева оказался отрицательным. Об этом народный артист России сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Долгожданный результат: COVID-19 "Отрицательно" прокомментировала звезда шоу-бизнеса

Певец прикрепил в посте медицинский документ в доказательство к своим словам. Ранее СМИ сообщили, что Николаев госпитализирован в больницу в Коммунарке с подозрением на инфекцию. Еще 27 марта супруга певца Юлия Проскурякова заявила, что семья ждет результатов анализов. До этого момента она отказалась комментировать диагноз артиста.

СМИ: у Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию.

Фото и видео: Instagram/Игорь Николаев

