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Тест на коронавирус у певца Игоря Николаева оказался отрицательным
Сегодня, 9:37
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lesjasap

Тест на коронавирус у певца Игоря Николаева оказался отрицательным

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Об этом артист сообщил в своем Instagram.

Тест на коронавирус у певца Игоря Николаева оказался отрицательным. Об этом народный артист России сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Долгожданный результат: COVID-19 "Отрицательно"

прокомментировала звезда шоу-бизнеса

Певец прикрепил в посте медицинский документ в доказательство к своим словам. Ранее СМИ сообщили, что Николаев госпитализирован в больницу в Коммунарке с подозрением на инфекцию. Еще 27 марта супруга певца Юлия Проскурякова  заявила, что семья ждет результатов анализов. До этого момента она отказалась комментировать диагноз артиста.

СМИ: у Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию.

Фото и видео: Instagram/Игорь Николаев
 

Теги: instagram, игорь николаев, коронавирус
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Культура, Музыка,

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