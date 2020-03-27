СМИ: у Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию

На данный момент артист находится в состоянии средней степени тяжести.

У российского певца и композитора Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию. Ранее его госпитализировали с подозрением на коронавирус. На данный момент артист находится в больнице в Коммунарке, куда свозят больных COVID-19.

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на свои источники.

На данный момент артист находится в состоянии средней степени тяжести. Результаты анализов на коронавирус будут через несколько дней.

Ранее Денис Проценко подтвердил коронавирус у Льва Лещенко.

Видео: YouTube / Игорь Николаев