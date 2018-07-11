Роспотребнадзор Петербурга ограничил сроки выполнения теста на грипп и ОРВИ

Теперь лаборатории должны справляться за 38 часов.

Лаборатории Северной столицы обязаны выполнять тестирования на грипп и ОРВИ в течение 48 часов. Новые сроки утвердило городское Управление Роспотребнадзора.Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Кроме того, доставка биоматериалов должна производится не более 24 часов с момента сдачи анализа. Столько же времени даётся на проведение исследования.

В Роспотребнадзоре напомнили, что тесты на грипп и ОРВИ проводятся прежде всего для пациентов с характерными симптомами, которые проявляются как при госпитализации, так и во время лечения амбулаторно. Приоритет отдаётся носителям хронических заболеваний, лицам старше 60 лет, которые пребывают в закрытых стационарах, а также детям до 6 лет.

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Фото: Piter.TV