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nastya960
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Tesla смогла избежать столкновения с лосем на снежной дороге

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Дикое животное вышло на дорогу в паре десятков метров от движущейся машины.

Автопилот Tesla Model S помог шведскому водителю избежать столкновения с лосем на ночной заснеженной дороге. Животное внезапно стало переходить дорогу в паре десятков метров от движущейся машины.

Система помощи водителю заметила лося и взяла управление на себя, совершив изящный маневр. Автомобиль проскочил между лосем и обочиной. Справа при этом был лосенок, который все же побоялся идти и снова убежал в лес.

Во время ухода от столкновения с лосем, Tesla начало заносить сначала в одну сторону, потом в другую, но электроника справилась и с этим.  

Ранее Tesla показала процесс производства аккумуляторов.

Видео: YouTube / Best Channel 1

Теги: tesla, лось
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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