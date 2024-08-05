Терюшков считает, что бюджетные клубы не должны иметь легионеров в составе

Роман Терюшков объяснил, что на частные средства клубы могут нанимать иностранцев.

Футбольные клубы, которые имеют финансирование из бюджета или организаций, тесно связанных с государством, не должны содержать в своем составе иностранных игроков. Такое мнение в интервью журналистам информационного агентства "ТАСС" высказал депутат Государственной думы, член профильного комитета по физической культуре и спорту Роман Терюшков.

Мы понимаем, что сейчас идет война против всего русского, нужно расставить приоритеты, поддерживать тех, кто рядом с нами. Когда госкорпорации и организации с государственным участием тратят огромные деньги, по сути, на развлечение, то это понять невозможно. Роман Терюшков, депутат ГД РФ

Законодатель пояснил, что если у клуба есть бюджетный рубль от государства или из компаний с опосредованным участием, то не следует нанимать легионеров, а важно отправлять финансирование на развитие детско-юношеского спорта и поднимать уровень своих воспитанников. Однако ситуация не сказывается на частных клубах, потому что за собственные денежные средства руководители могут покупать того, кого они сами хотят видеть на поле. Депутат не исключил, что власти могут установить определенный лимит.

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Фото: Telegram / Дума ТВ