Территорию завода "Петрохолод" на Полюстровском выставили на торги

Сейчас лот стоит более 1 млн рублей.

В Петербурге выставили на торгах территорию завода "Петрохолод". Комплекс зданий и земельных участков на Полюстровском проспекте, 87 оценили в более чем миллион рублей. Об этом говорится в сведениях от электронной торговой площадки PropertyTrade. Подать заявку на приобретение лота можно до 17 марта. Нового владельца выберут 20 числа.

Напомним, что сейчас "Петрохолоду" принадлежит территория в 6 га. Единым лотом выставлены на продажу 12 объектов и 10 участков земли. Напомним, что АО является самостоятельной организацией с 2017 года. Компания занимается производством мороженого.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Петрохолод" останется без электричества,если не рассчитается с долгами в 17,1 млн. рублей.

Фото: Piter.tv

