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"Петрохолод" останется без электричества,если не рассчитается с долгами в 17,1 млн. рублей
Сегодня, 7:47
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lesjasap
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"Петрохолод" останется без электричества,если не рассчитается с долгами в 17,1 млн. рублей

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В ПСК серьезно настроены прекратить подачу электроэнергии.

С 13 августа компания "Петрохолод" перестанет получать услугу подачи электричества от ПСК. Об этом заявили представители пресс-службы "Петербургской сбытовой компании". По сведениям от специалистов, организация задолжала за потребление света десять миллионов рублей.

Днем 31 июля юристы ПСК подали судебный иск в отношении "Петрохолода", направленный на возвращение потраченных денег на обслуживание предприятия. С учетом всех неустоек, последние должны вернуть 17,1 миллиона рублей.

В случае, если "Петрохолод" в добровольном порядке не выплатит сумму долга полностью, то с середины августа подача электричества на территорию данного предприятия будет прекращена.

Фото: Pixabay.com

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Категории: Новости СПб Картина дня Лента новостей Происшествия

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