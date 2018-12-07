Территорию возле Федоровского городка благоустроят к октябрю

Работы начались в 2020 году.

Федоровский городок в Пушкине благоустроят к октябрю. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Николая Бондаренко.

Городок находится в границах Дворцовой улицы, Академического проспекта и Фермской дороги. На данный момент выполнена 1/5 от всего объема работ.

Проект предусматривает восстановление исторической планировки сада без названия на пересечении Дворцовой улицы и Фермской дороги. Там сделают прогулочные зоны. Сейчас специалисты занимаются газонами и дорожками, поребриками и восстановлением фонаря-звонницы. На финишном этапе территорию озеленят, в том числе с помощью цветников.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Петербурге озеленили улицу Рубинштейна в рамках акции "Зеленый двор".

Фото: citywalls.ru