Территорию возле Федоровского городка благоустроят к октябрю

Федоровский городок в Пушкине благоустроят к октябрю. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Николая Бондаренко.
Городок находится в границах Дворцовой улицы, Академического проспекта и Фермской дороги. На данный момент выполнена 1/5 от всего объема работ.
Проект предусматривает восстановление исторической планировки сада без названия на пересечении Дворцовой улицы и Фермской дороги. Там сделают прогулочные зоны. Сейчас специалисты занимаются газонами и дорожками, поребриками и восстановлением фонаря-звонницы. На финишном этапе территорию озеленят, в том числе с помощью цветников.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что Петербурге озеленили улицу Рубинштейна в рамках акции "Зеленый двор".
Фото: citywalls.ru
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