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Территорию возле Федоровского городка благоустроят к октябрю
Сегодня, 9:06
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Территорию возле Федоровского городка благоустроят к октябрю

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Работы начались в 2020 году.

Федоровский городок в Пушкине благоустроят к октябрю. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Николая Бондаренко.

Городок находится в границах Дворцовой улицы, Академического проспекта и Фермской дороги. На данный момент выполнена 1/5 от всего объема работ.

Проект предусматривает восстановление исторической планировки сада без названия на пересечении Дворцовой улицы и Фермской дороги. Там сделают прогулочные зоны. Сейчас специалисты занимаются газонами и дорожками, поребриками и восстановлением фонаря-звонницы. На финишном этапе территорию озеленят, в том числе с помощью цветников. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Петербурге озеленили улицу Рубинштейна в рамках акции "Зеленый двор". 

Фото: citywalls.ru

Теги: благоустройство, федоровский городок
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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