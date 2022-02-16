Территорию петербургского завода "Петрохолод" застроят жильем

Общая жилая площадь – 103,3 тыс. "квадратов".

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение ГК "ПСК" на застройку жильем территории завода "Петрохолод" в Калининском районе. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

По данным на 2021 год, площадь ЖК – 125 тыс. "квадратов". На тот момент объем инвестиций оценивали в 25 млрд рублей. Сейчас же стало известно о 3,7 га. Кроме того, возведут школу и детский сад. Общая жилая площадь – 103,3 тыс. "квадратов", пишет РБК.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге введено более 136 тыс. "квадратов" жилья за август.

Фото: Piter.TV