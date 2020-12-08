Компания "Лидер" борется за территорию Северного рынка. Ее отдали "Газпрому"

Организация не построила спорткомплекс, который собиралась.

На месте бывшего Северного рынка построят гандбольный комплекс Фонда поддержки социальных инициатив "Газпрома". Об этом 1 марта сообщил "Деловой Петербург".

Рынок располагался на углу Светлановского проспекта и улицы Академика Байкова. Его снесли в 2015-м году, а затем участок передали компании "Лидер" для строительства спорткомплекса. Проект так и не был реализован. После того, как срок инвестиционного договора истек, его не стали продлевать. Тогда руководство "Лидера" обратилось в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, судебные разбирательства еще не завершены.

На данный момент право на пользование участком принадлежит ГАУ "Дирекция по управлению спортивными сооружениями", подведомственному комитету по физической культуре и спорту.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Главгосэкспертиза одобрила проект новой ледовой арены на месте СКК "Петербургский".

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