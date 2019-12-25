Территорию бывшей стройплощадки "Горская" в Петербурге освобождают от зданий

К концу мая на территории полностью снесут незаконно установленные ангары и бытовки.

На территории бывшей стройплощадки "Горская" в Петербурге начали сносить здания, к работам приступили сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ). Как сообщили в пресс-службе комитета, территорию подготавливают к ее дальнейшему комплексному развитию.

Отмечается, что на стройплощадке обнаружили множество построек, ангаров, бытовок и свалок, установленных самовольно. К конку мая ККИ предстоит освободить порядка 78 тысяч квадратных метров участков и вывезти строительный мусор после демонтажа зданий. После работ землю передадут администрации Приморского района, которая займется благоустройством площадки. На "Горской" может появиться многофункциональный комплекс, работающий в культурно-развлекательном, оздоровительном, офисно-деловом направлениях и развивающий водный транспорт города.

Ранее на Колтушинском шоссе снесли деревянное здание бывшего Горкома комсомола.

Фото: пресс-служба ККИ