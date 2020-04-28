На Колтушинском шоссе снесли деревянное здание бывшего Горкома комсомола

На его месте появится магазин и пекарня.

В Сети появилось видео сноса деревянной двухэтажной постройки на Колтушинском шоссе. Его выложили в ВК-сообществе "ВСЕВОЛОЖСК ВКонтакте™"

Дом построен в 30-х годах прошлого столетия. Во времена СССР там располагался Всеволожский поселковый совет, Горком комсомола и другие учреждения.

Автор ролика продемонстрировала вынесенные из дома предметы интерьера и отметила, что здание имело истерическое значение для города. Теперь на его месте откроются "Пятерочка" и пекарня.

Ранее мы рассказали о том, что КГИОП добился реставрации вокзала "Новый Петергоф".

Видео: ВКонтакте / vsevolozhsk_vk