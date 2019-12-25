В преддверии 1 сентября в Петербурге начали тщательно убирать дороги около школ и детских садов

В понедельник на улицы вышли 456 единиц техники и 909 работников ручного труда.

Дорожные предприятия уделят особое внимание дорогам около учебных заведений и детских садов в преддверии 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

Сегодня, 30 августа, специалисты очистили проезжую часть и тротуары на Невском проспекте у гимназии №168, а также удалили незаконные объявления. Для этого потребовался мультимобиль с пистолетом, вакуумно-подметальная и комбинированная уборочная машины. Также в понедельник улицы города чистят и моют почти 460 единиц техники и 909 работников ручного труда.

Всего с 1 по 26 августа для мойки дорог использовали почти 130 тыс. кубометров воды и более 800 литров шампуня. С дорог собрали 5 кубометров мусора и 6 тонн смета. В среднем в уборке принимали участие около 400 единиц техники днем и 390 единиц ночью.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что с фасада детского сада на Васильевском острове обрушилась штукатурка.

Фото: Piter.TV