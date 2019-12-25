В Усть-Луге появится новый портовый терминал

На новом объекте примут меры по защите окружающей среды.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с главой Минтранса РФ Евгением Дитрихом и председателем правления РЖД Олегом Белозеровым в Усть-Луге. Руководители провели совещание по вопросам развития транспортного порта и его нового терминала "LUGAPORT". Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Евгений Дитрих отметил, что при строительстве объекта необходимо соблюсти все нормы, которые помогут сохранить экологию и защитить окружающую среду. Для этого будут использовано несколько технических решений - экраны, сдерживающие угольную пыль, системы аэрации и очистки.

Отмечается, что принятые меры по экологической защите не только предусмотрены законодательством, но и обусловлены ответственным отношением и заботой о природе.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области