Предприниматели Ленобласти померились силами на Гонке победителей

Состязания прошли в рамках традиционного Ленинградского бизнес-форума «Энергия возможностей».

Сегодня в поселке Каменка прошла "Гонка победителей". Это областное мероприятие в рамках бизнес-форума энергия возможностей.

В программе спортивного форума было преодоление полосы препятствий командами от всех муниципальных районов и городского округа Ленобласти, интерактивные мастер-классы на темы физкультуры, спорта и здоровья, выставка военной техники, "полевая кухня".

По словам председателя комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка Нины Сивицкой, такое мероприятие это поможет нашим предпринимателям обрести новые контакты, ведь главная цель форума — сплотить и объединить сообщества МСП региона.

Спортивный форум для предпринимателей впервые в этом году проводит Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области.

Ранее мы написали о том, что воспитанники Выборгского ресурсного центра получили благодарности.

Фото: Piter.TV

