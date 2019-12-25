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Предприниматели Ленобласти померились силами на Гонке победителей
Сегодня, 19:06
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Veskathy

Предприниматели Ленобласти померились силами на Гонке победителей

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Состязания прошли в рамках традиционного Ленинградского бизнес-форума «Энергия возможностей».

Сегодня в поселке Каменка прошла "Гонка победителей". Это областное мероприятие в рамках бизнес-форума энергия возможностей. 

В программе спортивного форума было преодоление полосы препятствий командами от всех муниципальных районов и городского округа Ленобласти, интерактивные мастер-классы на темы физкультуры, спорта и здоровья, выставка военной техники, "полевая кухня".

По словам председателя комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка Нины Сивицкой, такое мероприятие это поможет нашим предпринимателям обрести новые контакты, ведь главная цель форума — сплотить и объединить сообщества МСП региона. 

Спортивный форум для предпринимателей впервые в этом году проводит Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области. 

Ранее мы написали о том, что воспитанники Выборгского ресурсного центра получили благодарности.

Фото: Piter.TV
 

Теги: бизнес, выборг, гонка победителей, энергия возможностей
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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