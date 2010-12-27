Минусовые температуры могут привести к сердечному приступу

К такому выводу пришли исследователи из Швеции.

Минусовая температура по шкале Цельсия повышает риск сердечного приступа. Такие выводы ученые из Швеции сделали на основе рассмотренных данных 274 тысяч граждан страны в возрасте от 50 до 89 лет, у которых был диагностирован инфаркт миокарда с 1998 по 2013 год. Ученые выяснили, что сердечный приступ возникал на 10% чаще при низких температурах. Исследование было опубликовано в специализированном журнале JAMA Cardiolgy. Об этом сообщает издание "ПолитЭксперт".

Помимо этого, исследователи рассматривали такие факторы как загрязнение воздуха, плохая экология в целом, но решающим фактором все равно оказался холод. За комментарием по данному исследованию издание "ПолитЭксперт" обратилось к терапевту Кристине Братцевской

Это связано со способностью низких температур сужать сосуды, которые снабжают кровью жизненно важные органы: сердце и головной мозг, что, в свою очередь, приводит к кислородному голодаю(ишемии) и риску развития инфарктов и инсультов, за счет недостаточности кровообращения и дальнейшему некрозу тканей. Кристина Братцевская, терапевт

Врач добавила, что возникает спазм сосуда и поэтому кровь не доставляет питание тканям, а это, в свою очередь, приводит, к инфаркту и инсульту.

Чтобы уберечь себя от возникновения данных патологий, необходимо, во-первых, пройти обследование у врача-терапевта или кардиолога и выяснить риски возникновения сердечно-сосудистой патологии. Если таковой нет, то беспокоится не о чем, но нужно помнить, что данные заболевания могут возникнуть на фоне полного здоровья. Тем, у кого в анамнезе были данные эпизоды, необходимо больше находиться в помещении, в сильные морозы избегать нахождения на улице и переохлаждений, резких перепадов температур. Желательно, брать с собой теплые неалкогольные напитки, лекарственные препараты из списка нитроглицеринов, так как именно эти препараты расширяют сосуды в артерии сердца и головного мозга. Кристина Братцевская, терапевт

Тем же, кто недавно перенес серьезные заболевания, врач советует избегать даже самых маленьких минусовых температур и оставаться дома.

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