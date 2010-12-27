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Колесов: "В выходные дни, когда может произойти очередной "день жестянщика"
Вчера, 11:42
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nastya960
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Колесов: "В выходные дни, когда может произойти очередной "день жестянщика"

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По мнению главного синоптика Петербурга, на выходных из-за заморозка будет не попасть в шиномонтаж.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов считает, что на предстоящих выходных, 27 и 28 октября, случится дорожный коллапс. Это связано с тем, что в ближайшие дни начнутся заморозки, а большинство автомобилистов все еще не перешли на зимние шины. Александр Колесов написал об этом на своей странице в Facebook.

Проходя по городу, видно, что шипованных колес единицы. В выходные дни, когда может произойти очередной "день жестянщика", в шиномонтаж будет не попасть.

Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Но есть и другой вариант: можно просто до конца месяца не ездить на автомобиле, а в начале ноября снова ожидается потепление.

Как было бы красиво в городе в начале следующей недели, только общественный транспорт и единичные машины.

Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Ранее на Piter.TV: Видео: взорвавшаяся шина отбросила маленького мальчика на несколько метров.

Фото: pixabay.com

 

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Теги: колесов , шиномонтаж
Категории: Лента новостей Новости СПб

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