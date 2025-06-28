Колесов объяснил, почему в Петербурге холоднее, чем в Ленобласти

А также показал тающий лёд в Финском заливе со спутника.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов опубликовал спутниковый снимок, на котором хорошо видно, как постепенно разрушается ледяной покров в Финском заливе и на Ладожском озере. Фотографию он разместил в своём Telegram-канале, отметив, что лёд определяет погоду в Северной столице.

Сегодня такой ясный день, что можно рассмотреть со спутника всю территорию Ленинградской области, Финский залив и Ладожское озеро. Лёд отлично видно, видно, как он постепенно разрушается, тут и комментарии даже не нужны. Александр Колесов, синоптик

Синоптик пояснил, что именно из-за льда в Петербурге сейчас холоднее, чем в остальной Ленинградской области. Ветер дует со стороны ледяной акватории, поэтому в районе Невской губы температура держится на отметке +2…+3 градуса, тогда как на остальной территории области воздух прогревается до +6…+7 градусов.

Колесов отметил, что такая картина повторяется из года в год в этот период. По его прогнозу, завтра ситуация сохранится аналогичной.

Фото: Telegram / Александр Колесов