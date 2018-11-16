Синоптики обещают Петербургу на 8 Марта до +5 градусов и без осадков

В Ленобласти местами пройдет небольшой мокрый снег, на дорогах сохранится гололедица.

Международный женский день в Петербурге порадует комфортной погодой. Синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Воздух днём прогреется до +3…+5 градусов, сообщили в городском Гидрометцентре.

В Северной столице переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер западный и северо-западный: ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью опустится до -1…-3 градусов, днём поднимется до +3…+5 градусов. Ночью и утром на дорогах местами возможна гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.

В 47 регионе также переменная облачность. Местами, преимущественно на востоке, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -1…-6 градусов, днём +3…+8 градусов, на востоке местами столбики термометров могут не подняться выше 0 градусов. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")