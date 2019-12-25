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Тепловоз "потерял" боеприпас на железной дороге в Кировском районе Петербурга
Сегодня, 16:33
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nadezhda_sib

Тепловоз "потерял" боеприпас на железной дороге в Кировском районе Петербурга

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На место прибыли специалисты для того, чтобы определить, безопасен ли объект.

Днем 22-го декабря на железную дорогу на проспекте Стачек прибыли взрывотехники. Они обезвредили снаряд, который валялся недалеко от железной дороги, узнал Piter.TV от источника.

По предварительным данным, по путям следовал тепловоз, которые перевозил обезвреженные снаряды. Один из них мог выпасть, он оказался на траве. Территория огорожена, опасности для людей нет. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жителей дома на Михайлова эвакуировали из-за найденной на чердаке мины. 

Фото носит иллюстративный характер. Источник: пресс-служба ЗВО

Теги: боеприпас, взрывотехники, железная дорога
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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