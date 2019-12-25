Жителей дома на Михайлова эвакуировали из-за найденной на чердаке мины

Из дома специалисты эвакуировали 15 человек.

Днем 8 декабря жителей одного из домов в Калининском районе Петербурге эвакуировали из-за чрезвычайного происшествия. Как Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах, в доме №1 по улице Михайлова нашли боеприпас.

Из дома специалисты эвакуировали 15 человек. На место прибыли кинологи и саперы. Специалисты определили, что находкой оказалась мина времен Великой Отечественной войны.

В 12:29 саперы вывезли мину на полигон для уничтожения. Жильцы смогли вернуться в свои квартиры.

В конце ноября в городе Кировск Ленобласти нашли два старых боеприпаса.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО